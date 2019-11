Europa League, due gare della Lazio in diretta streaming su fantacalcio.it

La Lazio, confermato il terzo posto nella classifica della Serie A, si prepara a tornare in campo per la quinta giornata della fase a gironi d’Europa League. La squadra di Inzaghi è obbligata a vincere contro il Cluj per continuare a sperare nella qualificazione ai sedicesimi, messa duramente a repentaglio dopo la doppia sconfitta contro il Celtic. L’incontro andrà in scena giovedì all’Olimpico, con calcio d’inizio fissato alle 21 e sarà trasmesso da Sky. Ma c’è una novità importante per tutti coloro che vorranno seguire la gara e non hanno l’abbonamento all’emittente satellitare. Gli ultimi due match della fase a gironi della Lazio, quello di giovedì e quello contro il Rennes, saranno trasmessi gratuitamente sul sito fantacalcio.it. Il portale ha comunicato l'iniziativa sul proprio sito: “La redazione di fantacalcio.it è lieta di presentare una grandissima novità per i nostri lettori. Giovedì 28 novembre e giovedì 12 dicembre, semplicemente collegandovi si www.fantacalcio.it saranno visibili in diretta streaming ed in maniera completamente gratuita le due partite di Europa League della Lazio di Simone Inzaghi”.

‘La Lazio nelle Scuole’, Caicedo: "I tifosi sono uno stimolo". Parolo: "Dobbiamo essere esempi!" F&V

Calciomercato Lazio, dalla Turchia: piace il portiere del Trabzonspor

TORNA ALLA HOMEPAGE