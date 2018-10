Europa League, i dubbi di Garcia per il suo Marsiglia: Thauvin e Sakai non al meglio

Il Marsiglia pensa alla Lazio per il delicato match di Europa League. Dopo la vittoria contro il Nizza in Ligue 1, il tecnico Rudi Garcia fa i conti con giocatori non al meglio. Rischiano di saltare la partita contro i biancocelesti Florian Thauvin e Hiroki Sakai. Il primo ha problemi ad un tallone, il secondo non è al meglio dopo un leggero infortunio patito in Nazionale. Le condizioni di entrambi i calciatori verranno valutate tra oggi e domani: a Garcia la scelta di convocarli per giovedì.