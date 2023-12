Europa League, il Feyenoord torna nella Capitale: ecco il sorteggio

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Il Feyenoord tornerà a giocare allo Stadio Olimpico. Non per affrontare la Lazio, però, ma per vedersela contro la Roma. Il sorteggio di Nyon ha parlato: gli olandesi incontreranno i giallorossi di José Mourinho nel doppio scontro degli spareggi di Europa League.

La città di Roma è ormai abituata a ospitare il Feyenoord. Oltre al primo precedente contro i giallorossi in finale di Conference League, l'anno scorso ha affrontato prima la Lazio, ai gironi di Europa League, e poi la squadra di Mourinho ai quarti di finale. In questa stagione, poi, gli olandesi hanno incontrato i biancocelesti nel proprio gruppo di Champions League, in cui sono arrivati al terzo posto. Per questo ora partecipano ai playoff di EL, dove sono stati sorteggiati proprio contro la Roma, ancora una volta.