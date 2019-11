Europa League, l'altra del girone: Celtic - Rennes importante per la Lazio

La Lazio affronta il Cluj a Roma, mentre a Glasgow il Celtic ospita il già eliminato Rennes. La sfida del Celtic Park, dal pronostico scontato vista la classifica, in realtà potrebbe rivelarsi molto importante per le residue speranze di passaggio del turno della Lazio. Un pareggio o una sconfitta stasera, non garantirebbe alla squadra di Lennon la certezza del primo posto, rendendo non inutile l'ultima giornata a Cluj. Quella contro i romeni sarebbe così una partita da giocare almeno per non perdere, magari schierando qualche titolare in più. Nell'economia del passaggio del turno anche questi dettagli potrebbero invertire una situazione a oggi complicatissima per la Lazio.

LAZIO - CLUJ, LA CONFERENZA DI INZAGHI

LAZIO, IMMOBILE SI CONFESSA A DAZN

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE