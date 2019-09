Europa League, Lazio - Rennes: dove vedere la partita in tv e streaming

Il cammino della Lazio in Europa League è iniziato male. La prima uscita stagionale (quella in Romania contro il Cluj) ha portato zero punti e ora i biancocelesti si ritrovano in fondo alla classifica. Giovedì arriva allo stadio Olimpico il Rennes, formazione francese che ha pareggiato in casa contro il Celtic alla prima giornata. Buona occasione per riprendere in mano il girone di Europa League e non compromettere la qualificazione ai sedicesimi.

I prezzi per i biglietti della partita tra Lazio e Rennes sono abbordabili per tutti ma, per chi non potesse recarsi allo stadio, il match sarà sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport, ma anche in streaming su Sky Go. La partita sarà visibile anche in chiaro, gratis per tutti, su Tv8, canale 8 del digitale terrestre.

Lazio - Rennes, l'arbitro della gara

