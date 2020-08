Europa League, oggi è il giorno della finale: in campo Siviglia contro Inter

L’Europa League sta per terminare. Questa sera alle 21:00, al RheinEnergieStadion di Colonia, va in scena l’atto finale tra Siviglia ed Inter. Gli andalusi hanno eliminato in semifinale la corazzata Manchester United, mentre i nerazzurri hanno tritato lo Shakhtar Donetsk con un secco 5-0. La finale sarà in gara secca, in caso di parità di andrà ai tempi supplementari e, nell’eventualità, ai calci di rigore. Alle 19:00, invece, ci sarà il match inaugurale della Ligue 1 francese in cui si affrontano Bourdeaux e Nantes.

