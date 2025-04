Europa League | Roma, Mancini non ci sta: "Hummels non era da rosso!"

TUTTOmercatoWEB.com

Nell'intervista rilasciata ai microfoni di TvPlay, il difensore della Roma Gianluca Mancini è tornato a parlare dell'espulsione di Hummels contro l'Athletic Bilbao in Europa League. Quel rosso, arrivato nel primo tempo, è praticamente costata l'eliminazione dei giallorossi dalla competizione. Queste le parole del centrale: “Hummels mi sta aiutando. Espulsione a Bilbao? Per me non era da espulsione. Era giallo. Quando l’attaccante sbaglia un gol, ha l’opportunità di farne un altro. Mentre il difensore se commette un errore deve sperare che non succeda nulla di grave".