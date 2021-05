Europa League, stasera la finale: si sfidano Villarreal e Manchester United

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, PAROLO IN DIFESA. DUBBIO IMMOBILE, POSSIBILE COPPIA CORREA-MURIQI FORMELLO - Giocatori contati tra infortuni e squalifiche. Fermati dal giudice sportivo Luis Alberto (oggi assente), Luiz Felipe e Pereira, che durante la rifinitura si è anche fermato per un problema alla caviglia. Sul campo non si sono visti neanche Acerbi... FORMELLO - Giocatori contati tra infortuni e squalifiche. Fermati dal giudice sportivo Luis Alberto (oggi assente), Luiz Felipe e Pereira, che durante la rifinitura si è anche fermato per un problema alla caviglia. Sul campo non si sono visti neanche Acerbi... WEBTV LAZIO WOMEN, FESTA GRANDE A FORMELLO: PRESENTI LOTITO E BIANCHESSI - FOTO La Lazio Women festeggia il primo posto in Serie B e la promozione nel massimo campionato. Con la vittoria conquistata oggi contro il Tavagnacco per 2-1 le ragazze di Carolina Morace si sono assicurate la vetta della classifica da aggiungere all'obiettivo... La Lazio Women festeggia il primo posto in Serie B e la promozione nel massimo campionato. Con la vittoria conquistata oggi contro il Tavagnacco per 2-1 le ragazze di Carolina Morace si sono assicurate la vetta della classifica da aggiungere all'obiettivo... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO, LULIC VERSO LA SVIZZERA: "L'APPRODO ALLO ZURIGO SEMPRE PIÙ PROBABILE" Il futuro di Lulic è tutt'altro che chiaro. Mentre la moglie ha svelato che non è arrivata alcuna proposta di rinnovo da parte della Lazio, per Senad continuano ad aprirsi sempre più prepotentemente le porte della Svizzera. E la conferma arriva... Il futuro di Lulic è tutt'altro che chiaro. Mentre la moglie ha svelato che non è arrivata alcuna proposta di rinnovo da parte della Lazio, per Senad continuano ad aprirsi sempre più prepotentemente le porte della Svizzera. E la conferma arriva...