(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Il Torino pareggia 1-1 con lo Shakhtyor Soligorsk nella partita di ritorno del terzo turno preliminare di Europa League, disputata a Minsk, e grazie al successo per 5-0 all'andata si qualifica per i playoff. In gol Zaza al 35' st e Yanush su rigore al 46'.