Europa League: tris del CSKA sulla Roma, Zielinski qualifica il Napoli

L'Inter è l'unica italiana a non accedere agli ottavi di Europa League: lo 0-0 contro lo Shakhtar decreta l'eliminazione dei...

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, SUBITO LA RIPRESA: PATRIC DA VALUTARE Poche ore per festeggiare l'accesso agli ottavi di finale di Champions League, poi domani subito la ripresa in campo a Formello. Alle ore 11 i biancocelesti si ritroveranno presso il centro sportivo per la consueta seduta di scarico. I titolari della sfida col... Poche ore per festeggiare l'accesso agli ottavi di finale di Champions League, poi domani subito la ripresa in campo a Formello. Alle ore 11 i biancocelesti si ritroveranno presso il centro sportivo per la consueta seduta di scarico. I titolari della sfida col... WEBTV LAZIO - BRUGES, CORREA: "ABBIAMO SOFFERTO, MA SIAMO TRA I MIGLIORI" La Lazio pareggia in casa con il Bruges e questo basta per passare il turno e guadagnare l'accesso agli ottavi di Champions League. Joaquin Correa, autore del gol che ha aperto le danze, ha commentato la gara ai microfoni di Lazio Style Channel: "Quello che conta... La Lazio pareggia in casa con il Bruges e questo basta per passare il turno e guadagnare l'accesso agli ottavi di Champions League. Joaquin Correa, autore del gol che ha aperto le danze, ha commentato la gara ai microfoni di Lazio Style Channel: "Quello che conta... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO, LA LAZIO TRA LE PRETENDENTI DI RUI SILVA. E DALLA SPAGNA ARRIVANO CONFERME La Lazio tra le squadre interessate a Rui Silva, portiere del Granada in scadenza a fine stagione: da gennaio sarà libero di firmare a parametro zero. La Lazio tra le squadre interessate a Rui Silva, portiere del Granada in scadenza a fine stagione: da gennaio sarà libero di firmare a parametro zero.