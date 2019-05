European Leagues, Uefa ripensi riforme

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - "Le leghe credono che sia imperativo per la Uefa iniziare a costruire da zero i cambiamenti nel progetto per le competizioni europee per club". Lo afferma l'European Leagues, ribadendo il proprio 'no' alla cosiddetta SuperChampions ed esortando il governo europeo del calcio a trovare "un accordo" con la stessa associazione delle leghe professionistiche e le altri parti interessante "per salvaguardare gli interessi di tutti i club professionistici in Europa". Dopo aver riunito il proprio consiglio direttivo oggi a Varsavia, l'European Leagues in una nota ha confermato "la ferma convinzione che la proposta presentata per la riforma delle competizioni europee per club sia vantaggiosa solo per pochi club ricchi e dominanti ma danneggi le leghe e la grande maggioranza dei club partecipanti ai campionati nazionali".