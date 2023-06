Europei U21, Italia-Norvegia: dove vedere il match in tv e streaming

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Solo poche ore e poi l'Italia di mister Nicolato scenderà in campo contro la Norvegia per l'ultima gara del girone dell'Europeo 2024. Un match cruciale per gli azzurri dopo l'esordio amaro con la Francia e l'importante vittoria contro la Svizzera.

Italia - Norvegia Under 21: dove vedere il match

La sfida tra Italia e Norvegia U21 si disputerà alla Cluj Arena di Cluj alle 20:45 potrà essere seguita in tv, in esclusiva e in chiaro, su Rai 1 e in streaming su Rai Play accedendo al sito oppure scaricando l'app su qualsiasi dispositivo mobile.