Europei U21| Spagna-Svizzera, si risolve tutto ai supplementari. E Mario Gila...

TUTTOmercatoWEB.com

Prosegue il percorso e il sogno della Spagna nell’Europeo U21 che, ai quarti di finale, ha battuto la Svizzera ai tempi supplementari. I primi quarantacinque minuti si sono conclusi 0 a 0 senza troppe emozioni, al rientro in campo ci ha pensato Gomez a sbloccare il risultato portando in vantaggio i suoi. Allo scadere del recupero però, gli spagnoli si sono fatti beffare da Amdouni che ha riaperto i giochi e illuso gli elvetici. All’attaccante infatti, ha risposto Miranda nel primo tempo supplementare chiudendo definitivamente la partita. Vittoria che vale doppio, oltre alla semifinale in cui affronterà la vincente tra Francia e Ucraina, la squadra di Denia ha conquistato la qualificazione alle prossime olimpiadi. Per Mario Gila solo una manciata di minuti sul finire del secondo tempo supplementare.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE