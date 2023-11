EURORIVALI | Celtic, solo pari: che beffa nel finale

La Lazio cade a Salerno, ma nel frattempo si ferma anche il Celtic. Nella quattordicesima giornata del campionato scozzese, i biancoverdi non vanno oltre il pareggio contro il Motherwell, ottava forza in classifica. Al Celtic Park termina 1-1 e succede tutto nei minuti finali del secondo tempo. Turnbull porta in vantaggio i padroni di casa dal dichetto, Obika trova il clamoroso pareggio al 90'. Da segnalare un rigore sbagliato da Palma per gli la squadra di Glasgow a inizio ripresa. Passo falso dunque per Sarri, mezzo passo falso per Rodgers che martedì si troveranno l'uno contro l'altro all'Olimpico in un match decisivo per la qualificazione agli ottavi di Champions.