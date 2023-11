EURORIVALI - Celtic, vittoria tutta in discesa: Rodgers allunga in vetta

Sabato ok per il Celtic. Vittoria facile facile per i biancoverdiche battono 3-0 il Ross County, decima forza del campionato. Partita subito in discesa per la squadra gi Glasgow che dopo appena dieci minuti è in superiorità numerica grazie all'espulsione di Brown. Il gol che sblocca il match è di Turnbull nel recupero del primo tempo. Nella ripresa Palma e Forrest arrotondano il risultato. Rodgers sempre più primo. Il vantaggio sui Rangers secondi è di 8 punti. Martedì torna la Champions e il Celtic farà visita all'Atletico Madrid.