EURORIVALI - Cluj costretto a difendersi per vie legali da un calciatore

Il prossimo 16 febbraio la Lazio farà il suo esordio in Conference League contro il Cluj. La squadra rumena, che viaggia a ottimi ritmi in Liga 1 e che vuole dire la sua anche in ambito internazionale, rischia di veder venir meno l'entusiasmo a causa del caso Mbaye scoppiato in questi giorni. L'ex difensore del Bologna, infatti, quest'estate si è trasferito al Cluj ed è stato accolto come un grande colpo, ma all'inizio del campionato non risultava nelle liste ufficiali. Il motivo, fuoriuscito qualche giorno fa e che avrebbe spinto giocatore e agente a muoversi per vie legali contro il club, sarebbe che Mbaye non possiede il permesso di lavoro e, di conseguenza, non potrà neanche rientrare in Romania. Per questo motivo il calciatore chiederà la risoluzione per giusta causa e un risarcimento per quanto accaduto.