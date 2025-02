EURORIVALI - Crolla il Viktoria Plzen: lo Slavia Praga ne fa tre e allunga

Il Viktoria Plzen si fa sempre più indietro nella corsa alla vittoria del campionato in Repubblica Ceca. Decisivo, in negativo, è stato lo scontro diretto con lo Slavia Praga, che la squadra di Koubek ha perso per 1-3. A nulla è servito il rigore del momentaneo pareggio di Sulc, vista la doppietta di Chory e il gol di Ogbu che ha chiuso la partita. Attualmente il Viktoria Plzen si trova al secondo posto in classifica in campionato a 49 punti, a pari merito con lo Sparta Praga. In Europa League, invece, gli ottavi di finale contro la Lazio sono in programma per il 6 marzo (ore 21) e il 13 marzo (ore 18:45).