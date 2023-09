EURORIVALI | Crolla l’Atletico Madrid: Simeone ne prende tre

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Risultato a sorpresa in questo pomeriggio di Liga. Mentre la Lazio perdeva 3-1 sul campo della Juventus, l'Atletico Madrid è stato asfaltato al Mestalla dal Valencia. Tre a zero senza storia da parte dei Pipistrelli spagnoli, decisiva la doppietta nel primo tempo di Hugo Duro e il gol nella ripresa di Guerra. Sonora sconfitta per Simeone che resta fermo a quota 7 punti in 4 partite. Brutta battuta d'arresto per i Colchoneros che adesso sposteranno l'attenzione sulla Champions. Martedì c'è l'esordio nella fase a gironi all'Olimpico contro la Lazio di Sarri che non sta attraversando un grande momento.