EURORIVALI - Crollo Real Sociedad: in gol anche l'ex Crotone Budimir

Due gol in dieci minuti e la Real Sociedad affonda. Ha avuto la meglio l'Osasuna in casa della formazione basca: 0-2 il risultato finale, in gol Torro e l'ex attaccante del Crotone Ante Budimir. Doppio assist, invece, per Bryan Zaragoza, l'anno scorso al Bayern Monaco. La squadra di Alguacil ora si trova attualmente al dodicesimo posto in Liga con 12 punti in classifica. In Europa League, invece, farà visita alla Lazio il prossimo 23 gennaio 2025.