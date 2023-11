EURORIVALI - Il Celtic capolista in Premiership ne fa 6 all'Aberdeen

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Celtic, rivale della Lazio nel girone di Champions League e prossimo avversario all'Olimpico, domina in patria. Nel pomeriggio infatti, nella gara valida per il 13° turno di Premiership, ha battuto 6-0 l'Aberdeen, continuando la sua corsa al primo posto con 8 punti di vantaggio sui Rangers, che però hanno una gara in meno. La gara è stata indirizzata da subito dalla squadra di Rodgers che al 16' era già sul 2-0 e poi, nel quarto d'ora finale, ha messo a segno altre 4 reti.

