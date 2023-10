EURORIVALI | Il Celtic frena in campionato, solo un pareggio contro l'Hibernian

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo il pareggio maturato in Champions League contro l'Atletico Madrid il Celtic frena in campionato. La squadra allenata da Brendan Rodgers non è andata infatti oltre il pareggio a reti inviolate in casa dell'Hibernian. Uno stop che comunque non cambia molto la classifica del campionato scozzese che il Celtic sta dominando a quota 28 punti, a +8 sui Ranger che si trovano al secondo posto e con una gara in meno.