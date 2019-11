EURORIVALI - Il Celtic vola in finale, vince il Cluj. La pioggia ferma il Rennes

Il Celtic continua a vincere, e dopo i successi in campionato ed in Europa League, conferma un periodo di forma ottimale imponendosi sull’Hibernian nella semifinale di Coppa di Lega. Ad Hampden, gli uomini di Lennon si guadagnano la finale, rendendosi autori di cinque gol contro i due degli avversari. A decidere il match, la rete di McGregor, che si è andata a sommarsi alle doppiette di Brown ed Elyounoussi. L’ultima partita della competizione verrà giocata a dicembre tra Celtic e una tra Rangers e Hearts, che si affronteranno questo pomeriggio alle 16.

RENNES E CLUJ - Il Rennes, invece, che avrebbe dovuto giocare contro il Nimes fuori casa nella dodicesima giornata di Ligue 1, non ha potuto a causa della pioggia che ha reso impraticabile il campo. La gara è stata rinviata, ma non ancora comunicata la data di recupero. Il match contro l’ultima in classifica avrebbe potuto risollevare le sorti dei francesi in campionato, attualmente in dodicesima posizione. Infine, il Cluj conferma la sua leadership in campionato e, impegnato in casa contro il Football Club Academica Clinceni, ha ottenuto i tre punti grazie ai gol di Culio dagli undici metri, Traoré e Omrani.

