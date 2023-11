EURORIVALI - Il Feyenoord si rialza: vittoria nello scontro diretto

TUTTOmercatoWEB.com

Grande vittoria in campionato per il Feyenoord che si rialza dopo il passo falso in Champions contro la Lazio. Il risultato finale è lo stesso dell'Olimpico, 1-0 ma stavolta per la squadra di Rotterdam che spazza via l'AZ Alkmaar, quarta forza in Eredivisie. Decisivo il gol dopo 24 minuti messo a segno da Timber. I ragazzi di Slot restano al secondo posto in classifica, ma la distanza dalla capolista PSV è importante, -7.