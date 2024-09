EURORIVALI - Il Getafe ferma la Real Sociedad: pareggio a reti bianche

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

La Real Sociedad non ingrana. Nelle prime tre partite di Liga, la formazione basca ha collezionato solamente una vittoria e due sconfitte. Contro il Getafe, alla quarta giornata, è arrivato solo un pareggio per 0-0, che porta la formazione di Alguacil a quota quattro punti in classifica. In Europa League la Lazio sfiderà gli spagnoli il 23 gennaio 2025 alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico.