TUTTOmercatoWEB.com

Solo un pari tra Cherno More e Ludogorets. La formazione che affronterà la Lazio in Europa League, precisamente il prossimo 28 novembre all'Olimpico, non è andata oltre lo 0-0 nell'ultimo turno di campionato. I bulgari al momento, con ben due partite in meno, si trovano quarti a tre punti di distanza dal primo posto occupato dal Levski.