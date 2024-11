EURORIVALI - Il Porto prosegue spedito: superati i quarti di coppa

Il Porto si prepara ad affrontare la Lazio. Altra vittoria per la formazione di Bruno, questa volta in Coppa di Lega. Superati i quarti di finale battendo il Moreirense: decisivi l'autogol di Buta e la rete di Eustaquio. In semifinale i portoghesi affronteranno lo Sporting Lisbona. Giovedì prossimo, invece, voleranno allo Stadio Olimpico di Roma per affrontare la Lazio di Baroni in Europa League.