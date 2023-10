EURORIVALI | L’Atletico Madrid vince col brivido: Simeone potenzialmente primo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atletico Madird continua a vincere in campionato. Sesto successo consecutivo per Simeone che consolida il secondo posto a -3 dalle capoliste Real Madrid e Girona. I Colchonero però hanno una partita in meno e quindi sono anche loro potenzialmente in testa alla classifica. Questa sera vittoria per 2-1 contro l'Alaves. Decisivi i gol nella prima frazione di Riquelme e Morata. Nel recupero del secondo tempo Guevara accorcia le distanze ma è troppo tardi. Venerdì la trasferta di Las Palmas, prima di tornare ad affrontare il Celtic in Champions.