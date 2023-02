EURORIVALI - L'AZ non sbaglia e vince 2-1: ora è secondo. A segno Pavlidis

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Una vittoria che allontana l'AZ dalle difficoltà, quella ottenuta per 2-1 contro il Cambuur, squadra ultima nel campionato olandese, e che permette alla rosa di Jansen di conquistare altri tre punti fondamentali. Nelle ultime cinque partite, infatti, la squadra originaria di Alkmaar era riuscita solo in un'occasione a vincere, pareggiando e perdendo nelle restanti quattro. Le reti del solito Pavlidis (11 gol in 15 partite) e di Goes hanno permesso all'AZ di reagire alla sconfitta subita contro il Feyenoord nello scorso turno e scavalcarlo momentaneamente in classifica. La prossima sfida, programmata per venerdì 3 marzo, li vedrà affrontare il Vitesse e sarà l'ultima prima della Lazio, rivale agli ottavi di Conference League.