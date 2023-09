EURORIVALI - Lazio, il Celtic si aggiudica l'Old Firm. Cinquina Feyenoord

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In attesa dell'inizio della fase a gironi di Champions League, Celtic e Feyenoord hanno giocato le rispettive sfide di campionato. Gli scozzesi si sono aggiudicati l'Old Firm, il derby di Glasgow contro i Rangers. Decisiva la rete nell0extra-time del primo tempo siglata da Furuhashi. Vince anche il Feyenoord, fuori casa contro l'Utrecht ma con un risultato ben più ampio degli eurorivali. Doppietta di Gimenez, poi Stengs, Ueda e Minteh per il definitivo 5-1. Rinviata per allerta meteo, invece, la sfida tra Atletico Madrid e Siviglia.

TORNA ALLA HOMEPAGE