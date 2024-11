Sei gol per battere il Chernolomets ai sedicesimi di finale della Coppa di Bulgaria. Il Ludogorets in campo nazionale non perde mai: il risultato finale è di 0-6 grazie alle reti di Rusev, Tissera, Caio Vidal (doppietta), Camara e Delev. Per quanto riguarda l'Europa League, invece, la formazione di Jovicevic affronterà la Lazio di Baroni il prossimo 28 novembre.