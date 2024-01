EURORIVALI - Musiala e Neuer show: il Bayern domina l'Hoffenheim

EURORIVALI - Non c'è stata partita, almeno per 80' di gioco complessivi. Il Bayern Monaco, nel giorno del ricordo collettivo di Franz Beckenbauer, domina e batter per 3-0 un Hoffenheim che tra le varie sfuriate degli avversari riesce a ritagliarsi in soli 10' tre enormi occasioni da gol, due sventate da un fenomenale Neuer e la terza che si infrange sulla traversa. A conquistare la prima pagina dei giornali, però, è uno straordinario Musiala. Il classe 2003 è il protagonista assoluto di un match in cui mette a segno una doppietta ed entra a far parte della stragrande maggioranza delle azioni offensive dei bavaresi. Si accorcia così la classifica, la squadra di Tuchel vola a uno solo punto di distanza dal primo posto occupato dal Bayer Leverkusen, chiamato a rispondere oggi in casa dell'Asburgo.