EURORIVALI - Nessun gol tra Braga e Gil Vincente: si chiude in parità

Il Braga non è riuscito a scardinare la difesa del Gil Vincente. Dopo 90 minuti di gioco, il risultato finale è di 0-0. La formazione di Carvalhal, comunque, rimane imbattuta in campionato dopo ben quattro giornate e con 8 punti in classifica. In Europa League i portoghesi ospiteranno la Lazio il 30 gennaio 2025 per l'ultima giornata della nuova formula.