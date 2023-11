EURORIVALI | Poker del Feyenoord contro l'Excelsior: tripletta di Gimenez

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio è uscita sconfitta dall'Arechi contro la Salernitana. Il Feyenoord, invece, dilaga in campionato. Nella tredicesima giornata del campionato olanedese, i biancorossi hanno vinto, e convinto, in trasferta contro l'Excelsior. Il risultato finale è di 2-4, e a prendersi la scena è stato Santiago Gimenez, che in stagione era a secco da quattro partite, compresa l'ultima all'Olimpico. Il messicano ha chiuso la partita con una tripletta in 83 minuti, con Timber che ha calato il poker. La squadra di casa aveva anche provato a rispondere e a riaprire la partita con le reti di Parrott e Lamprou. Nulla da fare, però. Nella prossima sfida, la formazione di Slot dovrà vedersela contro l'Atletico Madrid di Simeone in Champions League.