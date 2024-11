EURORIVALI - Seconda vittoria consecutiva: il Braga di Carvalhal è quarto

Bruma apre, Ouazzani chiude. Fa festa il Braga in casa dell'Arouca: a nulla è servito il gol dell'1-2 allo scadere di Sylla. La formazione di Carvalhal prosegue la sua corsa in campionato e sale a quota 20 punti in classifica. In attesa del risultato del Santa Clara è quarto in campionato. A livello europeo, invece, ospiterà la Lazio, dopo la Roma, il 30 gennaio 2025.