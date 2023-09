EURORIVALI | Valanga Feyenoord: a segno un ex obiettivo della Lazio

Fine primo set in Olanda. Il Feyenoord ne rifila sei all'Heerenveen nella quinta giornata di Eredivisie. Festival del gol al De Kuip di Rotterdam con i padroni di casa che consolidano il primato in classifica. Il risultato finale è 6-1. A segno Ivanusec, Paixao, Gimenez, Minteh, Lingr e Wieffer, obiettivo di mercato della Lazio per il centrocampo quest'estate. Meglio non poteva avvicinarsi all'esordio in Champions League la squadra di Slot. Martedì la prima europea in casa contro il Celtic capolista in Scozia nello stesso girone che comprende Lazio e Atletico Madrid.