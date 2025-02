Everton, Alcaraz si presenta: "Voglio dire ai tifosi che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlos Alcaraz è un nuovo giocatore dell'Everton e dopo l'ufficialità del suo trasferimento l'ex Juve ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club: "Sono molto felice di essere all'Everton, un club così grande, con una tifoseria molto bella. È una nuova fase per me. Sono molto felice e non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi con i miei compagni di squadra e di vedere i tifosi allo stadio".

"Volevo venire qui perché mi piace la sfida. So che all'Everton dobbiamo lottare per ottenere gli obiettivi. Sapevo in quale club sarei arrivato. Ho 22 anni e sono pronto per queste sfide. Sono pronto per qualsiasi sfida con questo splendido club, ecco perché sono venuto e ho accettato l'offerta. Voglio continuare a lottare per i miei sogni con l'Everton. Voglio dire ai tifosi dell'Everton che dal primo giorno, ogni volta che indosserò questa maglia, darò tutto quello che ho per portare l'Everton in cima, che è dove merita di essere. Darò tutto".

