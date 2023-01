Evra attacca: "Ora godete ma per anni vi abbiamo mangiati. Quando la Juve tornerà..."

TUTTOmercatoWEB.com

Un vero e proprio sfogo quello dell'ex calciatore e bianconero Patrice Evra che dopi alcuni giorni di silenzio ha voluto dire la sua sulla penalizzazione di 15 inflitta alla squadra di Allegri. L'ex difensore non le manda a dire, anzi attacca: "Di chi è colpa? Non sputo su nessuno, è sempre colpa nostra. Chiedo ai dirigenti e ai giocatori solo una cosa, di rispettare questa maglia. La gente ora gode perché per tanti anni abbiamo fatto male, abbiamo mangiato tutti, nove campionati di fila. Quindi godete che siete primi in classifica ma la Vecchia Signora non muore mai. È ferita ma quando tornerà poi non venite a piangere".