Ex Lazio, Durmisi: "Anche a Roma seguivo il Ramadan". E su Inzaghi...

Lunghissima intervista di Riza Durmisi rilasciata alla redazione di goal.pl. L'ex terzino della Lazio ha ripercorso tutta la sua carriera toccando vari temi e concentrandosi soprattutto sulla sua nuova squadra, il Łódzki Klub Sportowy. In parte ha ricordato alcuni momenti vissuti nella Capitale, tornando a parlare anche di Simone Inzaghi. Queste le sue parole: "SÌ, sono musulmano. Ho sempre seguito il Ramadan. L'ho fatto quando giocavo nel Brondby, nel Betis, nella Lazio, nel Nizza, ecc. Non è niente di strano. Io ho portato molta energia positiva in ogni club in cui sono stato. Questo è il mio potere unico. Non faccio mai del male allo spogliatoio. Sì, a volte puoi arrabbiarti dopo una partita o un allenamento brutto, ma mai in modo esagerato".

"Chi è stato il miglior allenatore che ho avuto? Difficile da dire. Ho avuto degli allenatori famosi, tra cui anche Simone Inzaghi. Ho trascorso la maggior parte del mio tempo con Thomas Frank. Mi ha allenato per 3 anni nelle giovanili, poi è stato il mio allenatore nella prima squadra del Brondby. Posso dire che per me è come un padre. Conosco la sua filosofia. È un grande appassionato di calcio. Vedo il calcio in un modo simile. Lui per me è stato il migliore. Tuttavia, Quique Setien mi ha dato più spunti di riflessione. Adoro il suo stile. E' quello che mi impressiona di più. Mi sono allenato anche con Miguel Sanchez e Gustavo Poyet. Ognuno di loro è un grande professionista, ma in modo diverso".