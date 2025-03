Ex Lazio | Immobile, l'ag. Sommella: "Sta avendo qualche problemino. Alla Lazio c'è..."

TUTTOmercatoWEB.com

Marco Sommella, agente tra gli altri di Ciro Immobile, è stato ospite alla Palermo Football Conference. Nel corso del suo intervento, si è soffermato sull'ex capitano della Lazio raccontando della sua esperienza al Besiktas e del possibile ritorno in Nazionale. Queste le considerazioni sull'attaccante: "L'esperienza in Turchia prosegue, alla Lazio era arrivato a fine corsa e voleva fare un'esperienza di vita diversa. Fortunatamente è capitato un campionato vero e alla sua età avere anche un incremento di ingaggio non è male. Era partito a bomba, segnando tanto e con una Supercoppa vinta. Oggi hanno qualche problemino, ma nel calcio è fisiologico avere dei saliscendi".

"Se pensa a un ritorno in Nazionale? Non penso, bisogna essere realisti e lasciare spazio ai giovani. Gli resterà per sempre la vittoria dell'Europeo. L'unico cruccio è che sia stato particolare per via del Covid, ma vincere quel trofeo dopo tanti anni, da protagonista... Deve essere contento".

"Un nuovo Immobile? C'è un ragazzo, Serra, che promette bene alla Lazio ed è molto bravo, ma ha caratteristiche diverse. Mi auguro possa fare anche solo un quarto di Immobile".

