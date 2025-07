Ex Lazio | Immobile verso il Bologna: può entrare nella storia della Serie A

Ciro Immobile è a un passo dal ritorno in Serie A. Sembra ormai una questione di dettagli prima che l'attaccante classe 1990 diventi un nuovo giocatore del Bologna. Dopo aver scritto la storia della Lazio, è pronto a continuare la sua carriera con un'altra maglia. Ha realizzato la bellezza di 201 gol in Serie A, solo in sette ne hanno segnati più di lui nella storia del campionato e grazie al ritorno in Italia può raggiungere un record.

La vetta all time occupata da Silvio Piola può dirsi irraggiungibile, ma un posto sul podio è ancora alla portata del bomber di Torre Annunziata. Infatti, il terzo posto occupato da Gunnar Nordahl è a sole 24 lunghezze di distanza. Una missione difficile, ma non impossibile, che può movitare ancor di più Immobile in vista di questo ritorno in Serie A dopo un solo anno in Turchia, al Besiktas.

