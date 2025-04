Ex Lazio, Immobile verso l'addio: conto troppo salato per il Besiktas

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Ciro Immobile, stando alle ultime voci, non avrebbe il posto assicurato al Besiktas. L'ex capitano della Lazio, che ha lasciato la Capitale la scorsa estate per volare in Turchia e giocare con la maglia del club turco, ha disputato 36 partite e firmato 15 gol e 3 assist stagionali, ma secondo quanto rivelato da Fanatik lascerà sicuramente le Aquile alla fine della stagione.

L’attaccante 35enne ha firmato un contratto biennale con un ingaggio di 6 milioni di euro e un bonus alla firma di 2 milioni di euro, eppure dall'inizio dell'anno nuovo ha deluso le aspettative del club e tifosi, segnando solamente due reti. Troppo poco per la stampa, che lo ha bersagliato di critiche, così come per l'esborso effettuato dal Besiktas per ingaggiarlo.

A partire da aprile, considerando stipendio, tasse e bonus, il suo costo complessivo per il club è salito a circa 8,5 milioni di euro. Il costo per ogni gol segnato risulta essere di circa 570mila euro. Quando verranno effettuati anche i pagamenti di aprile e maggio, questa cifra supererà i 10 milioni di euro. Aveva già anticipato dei costi folli il presidente del Besiktas Serdar Adali: "Lo stipendio netto annuale di Immobile è di 6 milioni di euro. Con una tassazione del 40%, si aggiungono 2,5 milioni di euro, per un totale di 8,5 milioni di euro. Inoltre, c'è un bonus alla firma di 2 milioni di euro, per un totale complessivo di 10,5 milioni di euro".