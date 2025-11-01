Ex Lazio | In Liga è Simeone contro Almeyda: l'incontro tra i due - FOTO
01.11.2025 19:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Una partita di Liga nel segno della Lazio. Simeone e Almeyda di nuovo insieme su un campo, ma da avversari in panchina. I due argentini hanno condiviso tantissimo in biancoceleste, vincendo anche lo Scudetto del 2000.
Prima del fischio d’inizio della gara tra Atletico Madrid e Siviglia, si sono salutati e riabbracciati. La partita poi è stata vinta dai colchoneros con un netto 3-0 grazie ai gol di Julian Alvarez, Thiago Almada e Griezmann.
Il profilo Instagram del Siviglia ha pubblicato le foto dell’incontro tra i due allenatori, anche con qualche immagine del loro passato in Italia. Di seguito il post.