Ex Lazio | Inter, delusione Correa: il riscatto adesso è un miraggio

RASSEGNA STAMPA - Avvio disastroso di Joaquin Correa a Marsiglia. Lo dicono i numeri non di certo esaltanti. Zero gol e zero assist nelle pochissime presenze stagionali che sin qui sono solo nove, di cui tre da subentrato. Per di più, la squadra di Gattuso è in grande crisi, ferma al decimo posto in classifica e lontana 11 punti dalla zona Champions.

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il riscatto del Tucu da parte del club francese sembra già un miraggio. Gli accordi prevedevano un prestito oneroso da 2 milioni e un diritto di riscatto per l'OM fissato a 13. In caso di qualificazione in Champions, che in questo momento sembra molto complicata, si trasformerebbe in obbligo, ma a 11 milioni.

L'ipotesi più concreta è che l'argentino torni alla Pinetina al termine della stagione con l'ultimo anno di contratto con l'Inter a quasi 4 milioni e un valore a bilancio di circa 8,5. In estate, però, saranno esclusi nuovi prestiti. Si cercherà eventualmente una situazione definitiva per Correa che non fa parte più del progetto tecnico e che, dopo gli anni alla Lazio, non ha più brillato.