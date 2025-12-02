Ex Lazio | Keita: "Formello è come casa, che emozione tornare"

Keita Baldé è tornato a Formello. L'ex attaccante della Lazio, ora al Monza, ha rimesso piede nel centro sportivo dov'è iniziata la sua carriera in Italia. Con un lungo messaggio sui social ha raccontato il suo ritorno e tutte le sue emozioni. Di seguito ciò che ha scritto.

"Oggi sono tornato dove tutto è iniziato.

Sono entrato di nuovo in quel centro sportivo dopo 14 anni… e per un attimo mi sono sentito di nuovo quel ragazzino che arrivò qui con gli occhi pieni di sogni e la testa piena di speranze. Camminare in quei corridoi, rivedere quei campi, riconoscere le voci… mi ha colpito più di quanto potessi immaginare.

Ho ritrovato persone che mi hanno cresciuto davvero:

da chi mi lavava le divise, a chi mi allenava, a chi mi dava una pacca sulla spalla nei giorni difficili.

Non erano solo ricordi: erano pezzi della mia vita".



"Oggi ho capito quanto questo posto abbia segnato il mio percorso.

Mi sono sentito grato, profondamente.

E anche commosso, perché tornare qui significa guardare indietro e vedere tutto il cammino che ho fatto… da bambino a uomo.

Lo dico con sincerità:

è stato uno dei giorni più intensi della mia vita.

Tornare qui è stato come tornare a casa.

E certe sensazioni non le dimenticherò mai.

Grazie Lazio".