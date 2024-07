Ex Lazio, Keita può finire in Serie B: lo vuole la Juve Stabia

Nuova avventura per Keita Baldé? Dopo le ultime esperienze all'Espanyol e allo Spartak Mosca, l'ex attaccante della Lazio potrebbe tornare in Italia. Niente Serie A però: secondo quanto riportato da Nicolò Schira, sul senegalese ci sarebbe l'interesse della Juve Stabia in Serie B (che in attacco ha preso Artistico proprio dalla Lazio). Il ds del club Matteo Lovisa è al lavoro per provare a portare a termine l'affare.