Ex Lazio | Keita svincolato, può tornare in Serie A: è stato proposto a...

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Keita Balde è svincolato. Dopo aver chiuso la sua esperienza al Sivasspor, in Turchia, infatti, è attualmente in cerca di una nuova squadra e di nuovi stimoli. Secondo quanto riportato da Sportitalia, l'ex attaccante della Lazio sarebbe stato proposto al Monza di Bocchetti, in piena corsa salvezza. Ancora è presto per capire se tornerà a giocare in Serie A, ma le porte dell'Italia per lui potrebbero riaprirsi davvero.