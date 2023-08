Ex Lazio | Kozak, l’agente: “Rifiutate offerte vantaggiose, voleva una sola cosa”

Fonte: Tuttomercatoweb

Libor Kozak è tornato in Italia per vestire la maglia dell'Arezzo e mettersi in gioco in Serie C, dopo anni alla Lazio e all'estero. A parlare del trasferimento del centravanti è l'agente Matteo Mayer, che ad arezzonotizie racconta i retroscena della trattativa: “Ha rifiutato un paio di proposte dalla Serie A della Romania e della Croazia. Erano molto più vantaggiose economicamente ma ha deciso in base ad altri parametri. Lui già da un po’ di tempo aveva desiderio di tornare in Italia“.