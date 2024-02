Ex Lazio, Kozak rescinde con l'Arezzo: il ceco pensa già al futuro

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Recentemente intervistato da Radiosei, a cui ha raccontato il suo legame indissolubile con la Lazio e le sue sensazioni post partita contro il Napoli, Libor Kozak ha preso una decisione importante. Attraverso un comunicato ufficiale infatti l'Arezzo, formazione che milita in Serie C, ha annunciato di aver, di comune accordo, rescisso il contratto dell'attaccante ex Lazio: "La S.S. Arezzo comunica di aver raggiunto oggi l’accordo per la rescissione del contratto con il calciatore Libor Kozak, che conclude così la sua avventura in maglia amaranto. Al calciatore la società augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera". Chissà quale sarà ora la prossima pagina da scrivere nella sua lunga carriera.