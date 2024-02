Ex Lazio | L'annuncio di Lucas Biglia: "Ho preso la mia decisione"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Lucas Biglia ha preso la sua decisione. L'ex centrocampista della Lazio, che ha giocato l'ultima stagione in Turchia all'İstanbul Başakşehir, è pronto a lasciare il calcio. Come ha annunciato al quotidiano argentino Olé, si ritirerà per iniziare in Italia la sua carriera da allenatore. Queste le sue dichiarazioni a riguardo: "Ho preso la decisione sul ritiro. Sarà un ritiro forzato. Sono venuto in Italia per fare il corso da allenatore. Ci sono state chiamate da Argentinos e Indipendente, lo apprezzo. Ma non rientrava nei piani famigliari".