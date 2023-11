Ex Lazio, Leiva torna ad Anfield: l'accoglienza è da brividi - VIDEO

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un ritorno estremamente gradito. Nell'ultima partita del Liverpool, vinta per 3-0 contro il Brentford, è apparso un ex calciatore sul prato di Anfield. Si tratta di Lucas Leiva, che ha giocato per diversi anni ai Reds prima di approdare poi in Italia con la maglia della Lazio. L'accoglienza per il brasiliano è stata incredibile, come dimostrato anche dal video pubblicato sui social dalla società inglese.